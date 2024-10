KK, De Maggio: "ADL ha chiesto proroga Castel Volturno e può acquistare l'hotel del centro!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: "Centro sportivo del Napoli? Tra 18 mesi scade il contratto con la struttura di Castel Volturno. De Laurentiis ha chiesto una proroga alla famiglia Coppola per capire se ci sono le possibilità di fare la cittadella del Napoli a Bagnoli.

Vi do una notizia nella notizia. Non solo il presidente ha fatto una richiesta ufficiale ai Coppola per la proroga di Castel Volturno, ma sta attenzionando la vicenda dell’hotel presente in quell’area. Se quell’hotel dovesse rientrare in un discorso di cura fallimentare il presidente potrebbe acquistarlo all’asta. Così si creerebbe la foresteria e poi sarebbe la sede dei ritiri. De Laurentiis non farà alcuno stadio altrove, si metterà d’accordo col Comune per rifare il Maradona”.