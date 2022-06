KK, De Maggio: "Amo Luis Alberto, che gol con la Samp! Credo voglia cambiare aria"

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli di mercato con una suggestione

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli di mercato con una suggestione: "Amo Luis Alberto, il gol contro la Sampdoria è l'essenza del calcio. Con Sarri all'inizio non ha legato molto, poi le cose sono andate meglio, ma secondo me il giocatore voglia di cambiare aria un po' come Politano".