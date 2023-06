KK, De Maggio: "Con Garcia non bisogna commettere questo errore"

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato

Intervenuto a Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: "Voglio fare i complimenti alla società, la location scelta per la conferenza stampa di Garcia è stata pazzesca. E' stata un'emozione indescrivibile entrare al museo. Una presentazione in grande stile. Lasciamo lavorare Garcia, ha detto ripartirà dalle certezze e ci metterà anche del suo. Non dobbiamo fare paragoni con chi ha reso grande il Napoli, ovvero Spalletti".