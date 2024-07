KK, De Maggio: "Con l'addio di Lindstrom occhio a Kulusevski, Manna lo vuole"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “L’accordo tra Lukaku ed il Napoli è stato trovato, mancano solo da limare i dettagli tra il Napoli ed il Chelsea. C’è la speranza che il calciatore possa arrivare a Castel di Sangro tra il 25 ed il 30 di luglio. Gaetano? Lo vogliono sia il Cagliari che il Parma. Lindstrom va in Premier e mi balena l’idea che possa arrivare a Napoli Kulusevski.

Osimhen? Secondo me entro il 24 luglio sarà un giocatore del PSG. Scambio Chiesa-Raspadori? Me lo negano sia dal Napoli che dalla Juve, però Manna vuole Kulusevski. Il tridente Kulusevski-Lukaku-Kvarstekhelia sarebbe più forte, per me, del tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia”.