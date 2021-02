KK, De Maggio: “Gasperini furioso dopo il pari col Torino. Diversi dubbi di formazione per Gattuso”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha dato le ultime notizie in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: “Gasperini infuriato dopo il pareggio contro il Torino, sta caricando a pallettoni la squadra. Anche Rino Gattuso dopo il k.o. rimediato a Genova e le occasioni create e purtroppo non concretizzate ista caricando la squadra. E’ in emergenza per l’infortunio di Manolas e allora sta riflettendo se domani sera riproporre la difesa a 3 per giocare ancora una volta a specchio uomo contro uomo oppure una difesa a quattro considerando le indisponibilità di Manolas e di Koulibaly. Ovviamente questo dubbio riguarda anche un po' l'attacco perchè bisognerà capire come sta Osimhen oppure decidere di puntare sulla fisicità di Petagna come accaduto a Genova con il Genoa oppure ripartire dai 3 piccoletti ovvero Politano, Insigne a sinistra e Lozano come accaduto nel match contro l'Atalanta di Gasperini”.