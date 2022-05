KK, De Maggio: "Non esiste, il Napoli ci comunica Spalletti in conferenza e poi lui non c’è"

Ha fatto discutere l'assenza di Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore ha voluto lasciare spazio al suo staff

Ha fatto discutere l'assenza di Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore ha voluto lasciare spazio al suo staff ma il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio non ci sta: "La scelta di Spalletti di far parlare il suo staff è lodevole, ma bisognava avvisarci. Ieri abbiamo ricevuto il messaggio del Napoli che ci comunicava la conferenza di Spalletti. Non può non esserci. In vent'anni non mi è mai successo di ricevere comunicazioni su una conferenza e poi parla un altro. Ripeto, è una scelta lodevole dell'allenatore ma dovevamo essere avvisati".