KK, De Maggio racconta: "In ritiro totale concentrazione e zero malumori verso lo Spezia"

In apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha raccontato l'atmosfera nel ritiro azzurro in vista della sfida di questa sera con lo Spezia: "Vi do una notizia con assoluta certezza. Il clima in ritiro è di assoluta e totale serenità .Non esistono malumori e c'è massima concentrazione in vista della gara con lo Spezia. ADL ha fatto bene a piombare in ritiro e smentire certe voci. Il gruppo è molto unito, è con Gattuso sin dal suo arrivo".