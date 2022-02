KK, Martino: "Il Napoli ha una grossa occasione, Barça con tante assenze in difesa"

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Ha ragione Spalletti se uno pensa alla storia del Barcellona c’è da far tremare le gambe e si perde in partenza, cosa che il Napoli non ha assolutamente voglia di fare. Spalletti ha ancora una volta evidenziato uno dei suoi concetti principali: quello di voler vincere dovunque e contro chiunque, anche nella più anonima delle amichevoli figuriamoci al Camp Nou. Il Barcellona non è più quello di un tempo e il Napoli ha tutte le carte in regola per riuscire a passare questo turno. Andando avanti in Europa League si accumulano punti fondamentali per il ranking. De Laurentiis è riuscito nell’obiettivo non facile di essere sempre presente nelle competizioni europee e il Napoli si sta costruendo un blasone non da poco. Xavi ha detto che questa è una sfida da Champions e non da Europa League, questo è un attestato davvero importante. Il Napoli ha una grossa occasione, il Barcellona ha comprato attaccanti nel mercato di gennaio, ma in difesa ci sono tante assenze la squadra di Spalletti potrebbe approfittarne. Potrebbero davvero giocare insieme dall’inizio Osimhen e Mertens. Con la difesa alta del Barcellona Osimhen, in giornata di vena, può fare davvero la differenza in questa sfida. Credo davvero che un Napoli attento che non si fa prendere dal blasone dei catalani può davvero giocarsela".