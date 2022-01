KK, Vigliotti: “Polemica inutile su Insigne, il capitano aiuterà fino alla fine”

Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Lorenzo Insigne: “Sarebbe auspicabile che da qui al termine del campionato, per l’interesse del Napoli, da parte di tutti si evitino esternazioni superflue per una situazione ormai chiara a tutti. Insigne ha raggiunto con 115 gol realizzati Maradona, per 10 anni è stato un giocatore importante del Napoli, ed ora indossa anche la fascia di capitano, ma dalla prossima stagione proseguirà la sua avventura calcistica in Canada con il Toronto. La speranza, ma anche la certezza, è quella che nel girone di ritorno Insigne ritrovata la condizione fisica contribuisca come ha sempre fatto alle fortune del Napoli, raggiungendo la Champions League, fallita clamorosamente la scorsa stagione, e perché no, facendo sognare qualcosa di più grande ai tifosi del Napoli fino alla fine della stagione“.