KKN, De Maggio: “ADL farà una sorpresa, un allenatore da alto profilo Champions"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli nel corso di Radio Goal: “Su Thiago Motta e Italiano c’è meno del nulla, Palladino potrebbe essere una tentazione ma sta per firmare un triennale col Monza. Gasperini e Conte da scartare perchè fanno la difesa a tre. A me risulta che De Laurentiis farà una sorpresa, un allenatore da alto profilo Champions. Sinceramente non so chi potrà essere, a meno che non prenda corpo la voce su Mancini, sulla quale ho comunque ricevuto una frenata”.