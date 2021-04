KKN, De Maggio: “La Superlega è una porcheria! Esclusione Juve, Inter e Milan dalla Serie A ipotesi concreta”

Valter De Maggio, direttore di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della Superlega e dell'ipotesi dell'esclusione dalla Serie A di Juve, Inter e Milan. "Siamo di fronte ad una rivoluzione storica che riguarda il calcio europeo. Le dodici squadre che prenderanno parte alla Superlega rappresentano quelle più potenti dal punto di vista economico, anche per via di tutti i tifosi che hanno attualmente. Secondo i rumors che arrivano il presidente De Laurentiis è in silenzio e sta aspettando. Non ci sono notizie ufficiali in tal senso.

C'è un grande scontro in atto, Fifa e Uefa si sono dette subito contrarie. L’esclusione dal campionato di Serie A di Juve, Milan ed Inter sarebbe un'ipotesi concreta. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo il Napoli attende in silenzio, gira voce che sarebbe stato invitato anche il patron azzurro. “Per quanto mi riguarda la Superlega è una porcheria”.