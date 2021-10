KKN, De Maggio si sbilancia: “Insigne resterà a Napoli, nessuna possibilità che vada via”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal’ e si è sbilanciato in merito al futuro di Lorenzo Insigne: “Sulla questione mi sbilancio e vi dico come andrà a finire: Insigne resterà a Napoli, non c'è alcuna possibilità che vada via. Ha il cuore azzurro e non intende lasciare la sua squadra. Penso che a metà strada il giocatore e De Laurentiis possano trovare un punto di incontro. La strada è ancora lunga però alla fine vedrete che troveranno un'intesa”.