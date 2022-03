LeIene, Roma annuncia: “In arrivo un servizio sui torti e i favori arbitrali perpetrati alla Juve”

"Comunque non mi ricordo un anno in cui alla Roma sono stati concessi due rigori contro la Juventus, quindi in realtà le polemiche sono relative.”

Filippo Roma, inviato della trasmissione Le Iene, è intervenuto ai microfoni de “Il Diabolico e il Divino”, trasmissione in onda su New Sound Level.

Sul nuovo servizio in preparazione: “Clamorose le parole di Orsato a Cristante dopo l’episodio del rigore assegnato in Juventus-Roma. Sto preparando un servizio sui torti e i favori arbitrali perpetrati alla Juve in questa stagione e c’è da dire sull’episodio contro la Roma che sicuramente c’è un errore di Orsato sull’azione, ma la colpa principale di Orsato sono sicuramente le sue parole che ha rivolto a Cristante nel tunnel degli spogliatoi. Quella è una cosa incredibile perché Orsato ha dimostrato di non conoscere il regolamento nella risposta “su rigore non esiste il vantaggio”. Comunque non mi ricordo un anno in cui alla Roma sono stati concessi due rigori contro la Juventus, quindi in realtà le polemiche sono relative.”