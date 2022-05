Mediaset, Bartolomucci su Mertens: “Altro che biennale, gli farei firmare un triennale"

"Non ha chiamato il figlio Ciro per caso, ma perché si sente napoletano".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Bartolomucci, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens chiede un biennale per restare al Napoli? Gli farei un triennale per quello che ha fatto anche quest’anno in maglia azzurra, altro che biennale. Ha perfino assunto un accento napoletano quando parla. Non ha chiamato il figlio Ciro per caso, ma perché si sente napoletano. Quindi non si deve stare troppo lì a pensare ad un anno o a uno più un altro di opzione, ma bisogna trovare subito un accordo.

L’addio di Insigne? Per una volta parlano i numeri che ci fanno capire che Insigne è un calciatore vero, anche se di statura piccola. Lui è un gigante anche per il cuore che ha, ogni volta che segna guarda la curva e la gente di Napoli. Sente il peso del trasferimento ma gli passerà, perché Toronto è una città bellissima. E’ la più italiana delle città dell’America del Nord, lì Insigne parlerà il dialetto a casa sua e continuerà ad essere un grande”.