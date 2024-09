Mediaset, Cesari: "Manca un rigore al Palermo e il rosso a Vasic è eccessivo"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha valutato a Mediaset gli interventi dubbi nel post di Napoli-Palermo, gara vinta agevolmente dagli azzurri. "Il Var doveva fare da salvagente al direttore di gara perchè nel primo tempo, ad esempio, Caprile spinge Le Douraon e c'era assolutamente calcio di rigore per il Palermo al minuto 25'. L'esplusione di Vasic nel secondo tempo, invece, non è pertinente perchè il suo non è un grave fallo di gioco e non è una vigoria sproporzioanta, ma il Var dov'era? Perchè serve proprio per questi casi limite".