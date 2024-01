Mediaset, Cesari su Inter-Verona: "Gol di Frattesi da annullare, ma non solo"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari analizza così dal punto di vista arbitrale il discusso match tra Inter e Verona

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, l'ex arbitro Graziano Cesari analizza così dal punto di vista arbitrale il discusso match tra Inter e Verona, con diversi episodi che hanno segnato la gara: "Il 2-1 di Frattesi e il contatto tra Bastoni e Duda? Quando il difensore esce si vede chiaramente una gestualità col braccio. Fabbri non poteva vederlo, ma il VAR doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta - ha spiegato -, Se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso con il pallone lontano, bisogna annullare il gol".

Dubbi anche sull'1-1 di Henry: "Arnautovic afferra inizialmente la maglia di Magnani, ma quando l'austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla schiena dell'avversario e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il VAR. Il rigore nel finale? Assolutamente corretto, netto il fallo di Darmian su Magnani. Stavolta giusta la chiamata da parte del VAR, ma la sua prova resta comunque bocciata totalmente".

A fine gara il ds scaligero Sean Sogliano ha protestato con forza: "Noi siamo venuti qui per giocare la nostra partita, contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché ha calciatori forti e allenati bene, però oggi c'è stata una mancanza grande di rispetto nei confronti di una società che nonostante le tante difficoltà sta onorando il campionato, e lottando fino alla fine, perché l'episodio in occasione del 2-1 dell'Inter è impossibile che non venga visto in sala VAR. Era da annullare in modo molto chiaro, non è possibile che non sia stato avvisato l'arbitro, che poteva essere in una situazione confusa. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse inserendo il VAR, è impossibile che questo gol non sia stato annullato. E' una mancanza di rispetto. In 20 anni di carriera, mi sarò lamentato tre volte, mi dispiace ma oggi è doveroso. Abbiamo poi sbagliato il rigore, magari era destino che la partita finisse così, ma i professionisti che ci sono non possono fare un errore così. Sono molto deluso. Non è mio costume alzare bandiera bianca, noi gli errori li accettiamo, siamo gente di calcio, ma in sala VAR non si possono fare questi errori. Non è giusto quello che è successo oggi".