Mediaset, Cherubini: "Napoli, ora riparti forte perché per lo Scudetto è tutto aperto"

Marco Cherubini, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono stati due mesi difficili per il Napoli, con tante e pesanti assenze e parecchie partite da giocare. Ora però si può guardare con fiducia al futuro. Il Milan pure ha qualche problema, l'Inter ha messo il muso davanti ma fino a primavera sarà tutto in gioco. Sarà importante per il Napoli ripartire forte".