Mediaset, Dotto su Spalletti: "Saprà lavorare bene sulla testa più che sugli schemi"

"Il Napoli non deve sottovalutare l’Udinese, in casa ha perso qualche punto sanguinoso".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo Dotto, giornalista Mediaset: "Il Napoli ci deve credere, perché la volatona a tre nasconde insidie per tutte le squadre. Grazie a Osimhen ha ottenuto una vittoria importante a Verona. Il Milan non ha brillato contro l’Empoli, ma i tre punti sono stati un’iniezione di fiducia. Per fortuna del Napoli l’Atalanta si è un po’ sciolta, il Napoli ha un bel tesoretto di punti di vantaggio e la Champions la può perdere solo per masochismo. Peccato per il Napoli per quella vittoria del Milan al Maradona, anche solo con un pareggio avremmo oggi le due squadre al comando. Però ci sono ancora tanti punti in palio e può succedere di tutto.

Striscione di Verona? Il discorso dello striscione fa parte di un protocollo, essendo stato affisso fuori dallo stadio non viene prevista una sanzione. La squalifica della Curva mi sembra una mezza misura, dovrebbe squalificare l’intero stadio. Per estirpare il razzismo dovrebbero prendersi provvedimenti più severi.

Udinese? Pierpaolo Marino sa di calcio e credo che la sua mano non si vede solo per l’acquisto di giocatori, come Molina, ma anche per lo sperimentare allenatori non grido, come Gotti e Cioffi. Il Napoli non deve sottovalutare l’Udinese, in casa ha perso qualche punto sanguinoso. Credo che Spalletti saprà lavorare bene sulla testa dei suoi giocatori più che sulla lavagna degli schemi”.