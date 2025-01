Mediaset, Matri: “Conte è il signor Scudetto, ha l’ossessione e lo dirà anche nello spogliatoio!”

Alessandro Matri, ex calciatore di Antonio Conte alla Juventus, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Conte? Di lui si parla molto della sua metodologia, della preparazione fisicia, come fa rendere la squadra, ma lui ti porta a saper soffrire, ti prepara anche mentalmente alla partita. La Juve nel secondo tempo ha perso lucidità, ma il Napoli è sempre lucido, fresco. Questo fa la differenza. Poi lui è bravo a non fare differenze, gioca chi merita, ha pochi pupilli, uno di questi è Lukaku che è un punto fermo per come intende il calcio, ma in primis c’è la meritocrazia.

Conte signor Scudetto? Non c’è dubbio. Si parla tanto di ossessione per la vittoria, lui la rappresenta a pieno. Lo dice lui stesso, vive per la vittoria, ti trasmette questo, tutto è possibile col lavoro e lui ne richiede molto. All’inizio non lo dichiara, c’erano anche giocatori da rilanciare, ma a questo punto potrebbe anche dichiararlo nello spogliatoio. Lui è un fenomeno ad esaltare i giocatori”.