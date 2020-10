Mediaset, Sabatini: "Non so se è merito della bolla, ma il Napoli mi entusiasma"

Così si è espresso Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, nel corso di 'Microfono Aperto', trasmissione in onda su Radio Sportiva: "E' grave la chiusura del calcio per i giovani. Vedo tante società che si sono attrezzate e i ragazzi che stanno tutti attenti e distanti. Questa chiusura fa male ai ragazzi, spero ci ripensino. Se si rispettano le misure precauzionali i ragazzi sono tutelati e possono andare a giocare. L'attività sportiva in sé va salvata perché non è importante come la scuola ma quasi. Napoli? Non so se sia merito della bolla, ma quest'anno mi entusiasma".