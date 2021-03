Mediaset, Sabatini su Juve-Napoli: "Se due squadre si accordano, allora vale tutto..."

Continuano le polemiche dopo il rinvio del match tra Juventus e Napoli. In casa giallorossa, lo spostamento della gara non è andato per niente bene. A tal proposito il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato a Radio Radio, come riportato da laroma24: "Alla fine la Roma in questo campionato è l’unica che paga un errore con un punto di penalizzazione. Da questo punto di forza, il rispetto delle regole, la Roma chiede che Juve-Napoli venga recuperata alla prima data disponibile, andava giocata questa settimana. Se alle due squadre viene concesso di mettersi d’accordo, allora vale tutto. Le regole non sono queste"