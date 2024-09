Pressing, Tacchinardi: "Vittoria col carattere di Conte, l'anno scorso non la vincevi"

Nel corso di 'Pressing' su Canale 5, l'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato di Napoli-Parma: "Sì, il Napoli ha sofferto, è vero che è andato in difficoltà ma l’ha davvero voluta vincere. Ho riconosciuto quel caratterino che è proprio di Antonio Conte. Sono vittorie pesantissime queste per l’ autostima, l’anno scorso non la vincevi mai perché la fortuna te la cerchi anche".