Prime, Ambrosini: "I cambi hanno inciso sulla partita. C'è fiducia per il ritorno"

Massimo Ambrosini, commentatore su Amazon Prime Video, ha analizzato il pareggio per 1-1 fra Napoli e Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, commentatore su Amazon Prime Video, ha analizzato il pareggio per 1-1 fra Napoli e Barcellona: "Il Napoli ha avuto la capacità di rimanere aggrappato a questa qualificazione. Partita complicata, rimessa in piedi grazie a Osimhen. Ora c'è più fiducia per la gara di ritorno.

Il Napoli deve ritrovare entusiasmo e fare affidamento su forze nuove, come Traoré e Lindstrom che sono entrati bene in partita. Il Barcellona ha avuto grandi occasioni nel primo tempo, hanno dato una sensazione diversa rispetto al Napoli. La squadra azzurra si deve aggrappare a delle qualità morali che devono essere la base per partire per Calzona".