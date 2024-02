Prime, Toni esalta Osimhen: "Protegge palla e si gira bene, gol da attaccante vero"

Luca Toni, ex calciatore e opinionista, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il gol di Victor Osimhen contro il Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Luca Toni, ex calciatore e opinionista, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il gol di Victor Osimhen contro il Barcellona: "Osimhen ha retto l'urto del difensore, ha protetto la palla, si è girato bene e poi davanti alla porta ha spiazzato il portiere. Un gol da attaccante vero. Il Napoli ha fatto una grande gara, aveva tanto da perdere, invece è uscito dal dominio del Barcellona ed ha dimostrato di poter far paura al Barcellona. Deve continuare su questa strada, questa squadra è nata per fare il 4-3-3".