I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Netta vittoria Napoli, non si lascerà sfuggire occasione"

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno rilasciato i loro pronostici per la prossima giornata di Serie A durante un intervento a Radio Deejay, offrendo spunti interessanti sulle sfide in programma.

Zazzaroni vede i padroni di casa prevalere in Cagliari-Udinese (1), prevede un pareggio in Parma-Como (X), mentre in Lecce-Napoli scommette sulla vittoria azzurra: "Il Napoli non si lascerà sfuggire l’occasione". A seguire, pronostica successi per Inter contro il Verona (1) e per la Lazio sul campo dell’Empoli (2), pur ammettendo: "Questa non è semplice". Fiducia all’Atalanta in casa del Monza (2), alla Roma contro la Fiorentina (1), mentre in Bologna-Juventus si copre con una doppia chance (1X). Infine, punta sul successo esterno del Milan a Genova (2).

Diversi i pronostici di Caressa, che parte con un pareggio tra Cagliari e Udinese (X) e conferma la X anche per Parma-Como. In Lecce-Napoli non ha esitazioni: "Vedo una vittoria netta degli azzurri, non ho dubbi". Per lui, Inter-Verona è da 1 fisso, mentre in Empoli-Lazio opta per la doppia chance 1X. Sorpresa in Monza-Atalanta, dove azzarda: "Dico 1, così a sensazione". Roma-Fiorentina finisce 1, mentre Bologna-Juventus secondo lui sarà una gara bloccata da X. Chiusura su Genoa-Milan, dove prevede un pari: "Una sfida che ormai non sposta nulla a livello di classifica".