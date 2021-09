Radio 24, Capuano: "Inconcepibile che Orsato torni solo ora ad arbitrare l'Inter!"

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Giovanni Capuano per fare il punto sulla giustizia sportiva italiana, prendendo come esempio il caso di Osimhen: "Penso che nessuno nell’ambiente juventino si aspettasse di non vedere in campo Osimhen nella partita di sabato pomeriggio".

A tal proposito il giornalista ha anche commentato la scelta di designare Orsato per la partita dell'Inter dopo oltre tre anni: "Il modus operandi della giustizia sportiva? Ci sono problemi evidenti nel funzionamento della giustizia sportiva italiana. È inconcepibile che Orsato torni solo ora ad arbitrare l’Inter dopo tre anni e mezzo. Mi auguro, ma non ci credo, che questa stagione sia all’insegna del buonsenso sotto tutti i punti di vista".