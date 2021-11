Rai, Adani: "Affidiamoci a Insigne. E’ il giocatore in campo che ha segnato di più in azzurro”

Daniele Adani, nuova voce azzurra su Rai Sport, in diretta da Belfast in vista di Irlanda del Nord-Italia: "Trovando lo spirito del gioco e il dominio del campo, accompagnando l'area con tanti giocatori, ritroveremo il gol. Abbiamo ricevuto applausi da tutti perché abbiamo cercato di imporci. Sono curioso di vedere da che parte giocherà Barella in mediana per capire se proverà a calciare da fuori per trovare la via del gol. Non conosciamo il gioco con la palla alta e quindi dovremo cercare il fraseggio fin da Bonucci. Berardi è ispirato e sappiamo anche come arrivare in avanti con i terzini. Insigne è il giocatore in campo che ha segnato di più in azzurro, sfruttiamolo. Lo spirito e la magia dei mesi dell'Europeo non tornerà purtroppo. Al di là dell'entusiasmo che ci vuole, stamani sono stati in hotel per nascondere i calci piazzati che possono essere un'opportunità importante per segnare".