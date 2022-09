Rai, Adani sul gol di Raspadori: “Ci fa vedere tutto il suo calcio di strada”

All’intervallo del match Daniele Adani, ex difensore e opinionista di Rai Sport, si è espresso così sull’attaccante del Napoli

TuttoNapoli.net

Italia in vantaggio contro l’Ungheria grazie ad un altro gol firmato Giacomo Raspadori. All’intervallo del match Daniele Adani, ex difensore e opinionista di Rai Sport, si è espresso così sull’attaccante del Napoli: “Raspadori ci fa vedere tutto il suo calcio di strada. Lui non tira subito, sarebbe finito addosso al portiere, tocca il pallone e lo supera e appoggia in porta”.