Rai, Antinelli: “Infortuni? Gattuso più sfortunato di tutti. Sulla Champions..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alessandro Antinelli, giornalista Rai Sport. “La situazione di Gattuso è stata oggettivamente critica, forse la più critica. Tutti hanno avuto belle magagne perché anche la Juventus a un certo punto ha fatto a meno di Cristiano Ronaldo, la Juventus di oggi è senza Bonucci, senza Chiellini quindi i problemi ce li hanno tutti. Detto questo anche quando le cose vanno male non è che Pirlo viene messo subito in discussione. Potenzialmente se Gattuso riuscisse a lavorare con maggiore serenità e se la piazza desse un po' di serenità intorno a Gattuso e la società lo proteggesse un po' in più e magari arrivasse un risultato roboante giovedì, le cose potrebbero cambiare. Io sono sicuro che nei primi quattro posti il Napoli ci arriva, se poi invece la società dovesse decidere di cambiare magari per cedere alla volontà della piazza, avrei seri dubbi che il Napoli in qualche modo possa riuscire a rimettersi in corsa per la Champions”.