Rai, Antinelli promuove Di Lorenzo: “Qualsiasi cosa gli chiedi te la fa bene”

Alessandro Antinelli, giornalista Rai a seguito della Nazionale, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: “La partita di ieri dell’Italia ha certificato che si è perso il filo dopo la vittoria dell’europeo. Le due partite di novembre dicono che si fa fatica a tirare in porta, ma non tutto è perduto. Mancano quattro mesi ai playoff e c’è tutto il tempo per dimenticare l’occasione persa ieri sera.

Di Lorenzo? Promosso ieri sera. Lui di solito è quello che si sgancia di meno, invece ieri anche lui aveva il compito di spingere e non è rimasto bloccato dietro. Qualcosa cosa gli chiedi te la fa bene”.