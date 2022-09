Rai, Bisantis: "Zerbin sorpresa importante. Raspadori? A Napoli può solo crescere"

"Jack ora sta lottando per qualcosa di importante in un grande club con tanta concorrenza".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Bisantis, giornalista e radiocronista Rai.

Pensieri sulla Nazionale in seguito al successo con l'Ungheria? "Servivano queste due vittorie dopo un periodo complicato e le difficoltà di questo periodo. A breve ci saranno i Mondiali, ai quali non parteciperà la squadra di Mancini. Le Final Four sono una piccola soddisfazione per gli Azzurri. Il periodo del torneo mondiale, tuttavia, sarà una delusione per i calciatori dell'Italia".

La storia di Mazzocchi è davvero emozionante... "La Nazionale è sempre stata un punto d'arrivo, anche se comunque non sono d'accordo con alcune scelte di Mancini. Da parte sua c'è la tendenza di convocare calciatori i quali non hanno mai giocato in Serie A. Ormai arrivare in Nazionale non rappresenta più un traguardo. Ci sono Esposito della Spal, Gnonto e Zerbin, due sorprese importanti, ma non titolari. Ci sono belle storie da raccontare, ma non viene più adottato lo stesso medoto del passato. Bisogna amare la Nazionale quando però la si raggiunge con amore e sudore. Auspico ad una squadra più nobile. È vero che è cambiato il calcio e sono state introdotte le cinque sostituire, ma vorrei che l'Italia fissasse un'ossatura importante e delineata. Vorrei una Nazionale come una volta, quando i calciatori attendevano la chiamata. Ora, invece, sembra una scocciatura".

Che genere di calciatori avrebbe dovuto convocare Mancini? "Il discorso lascia un po' il tempo che trova, ma Mancini potrà lavorare sulla Nazionale prima delle Final Four e delle prossime qualificazioni ai Mondiali. Bisogna ripartire con un progetto chiaro e con una base solida, convocando determinati calciatori. Altri, invece, vivono di illusioni, poichè alcuni non saranno più chiamati dal ct italiano".

Raspadori è stato ancora protagonista con la Nazionale..."Sta vivendo un momento magico. Si è trasferito dal Sassuolo al Napoli, una piazza completamente differente. Jack ora sta lottando per qualcosa di importante in un grande club con tanta concorrenza. Ricorderemo la gara con l'Inghilterra per il suo eurogol, anche se non aveva cominciato bene. Nel corso della sfida si è caricato ed ha trovato la rete. È un 2000, eppure è stato già assoldato nella Nazionale maggiore. Può diventare il perno dell'Italia perché a Napoli Raspadori può solo crescere".

Parere sulla fotografia attuale del campionato? "Il calcio deve avere la sua imprevedibilità. Sarà un campionato che regalerà sorprese, anche per l'interruzione dovuta ai Mondiali. Mi aspetto delle partite imprevedibili, uno scenario simile a quello attuale. In vetta ci sono Atalanta e Napoli, ad oggi le squadre che dovrebbero lottare per lo scudetto sono in difficoltà. La Juve, invece, sta attraversando un momento delicato, ma da gennaio in poi può cambiare andamento".