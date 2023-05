Gianfranco Coppola, giornalista Rai, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Gianfranco Coppola, giornalista Rai, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Forse Luis Enrique resta il nome principale nonostante le parole di De Laurentiis. Lui ama andare in bici, compra in provincia di Salerno i completini e poi pedala in costiera e sulla sorrentina".