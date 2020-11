Rai, Di Gennaro: "Contro AZ e Sassuolo due indizi, col terzo ci sarebbe la prova"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista di Rai Sport: “Contro l’AZ c’è stato il primo indizio, contro il Sassuolo una triste coincidenza, speriamo che contro il Rijeka non arrivi il terzo indizio che sia la prova che il Napoli abbia difficoltà a scardinare le difese chiuse. Insigne potrebbe essere in campo, non vorrei però che affrettasse il recupero vista la sua voglia di giocare. Sicuramente fa riflettere la difficoltà del Napoli nelle due gare in cui Lorenzo era assente, Atalanta a parte dove c’erano più spazi, gli azzurri hanno avuto problemi negli spazi stretti lasciati dalle difese avversarie, in questo devono essere più bravi a palleggiare sul corto.

Manolas o Maksimovic? In difesa mi convince di più la coppia Maksimovic-Koulibaly, il senegalese è istintivo ed ha bisogno di una guida che detta la difesa, Manolas è molto simile a lui.

Zielinski nella posizione di Mertens? E’ un ruolo che sa ricoprire, potrebbe essere anche un alternativa in campionato così come Elmas”.