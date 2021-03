Rai, Di Gennaro: "Raramente due vittorie di fila, ma sono fiducioso"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai, Dario Di Gennaro. “Il Napoli si giocherà tutto in sette giorni, tutto in trasferta, tutto con il coltello tra i denti. Potrebbe pensare di ribaltare il risultato dell'andata con il Milan. Può partire con l'entusiasmo della vittoria ottenuta contro il Bologna. Ci sono le premesse per fare bene. Raramente il Napoli ci ha fatto sorridere per due volte di seguito ma sono fiducioso che la pioggia di questi giorni schiarisca le idee e apra a scenari luminosi".