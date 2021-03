Rai - Gattuso punta su Bakayoko: esclusione a sorpresa in mediana

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Rai, Ciro Venerato.

SUL RINVIO DI JUVENTUS-NAPOLI: “Ha trionfato la ragione sul regolamento nel senso che il Napoli si gioca tutta la stagione e meritava di giocarsi il destino in 7 giorni con tre trasferte consecutive contro dirette concorrenti. La Juve alla fine ha accettato non certo per dare un vantaggio al Napoli ma a se stessa perché ha diversi giocatori infortunati e il 7 Aprile potrebbe recuperarne diversi. Non capisco invece cosa c'entri Roma-Napoli. Juve-Napoli è un discorso a parte, è una partita che è stata rinviata per motivi che sappiamo quindi non capisco le proteste dei giallorossi.

SULLA FORMAZIONE: Ad oggi quello che mi arriva è che si parte con Mertens titolare e Osimhen visto che non è al 100% della condizione, magari può entrare nella ripresa quando il Milan è un po' più stanco. A Milano Gattuso dovrebbe schierare questi undici col 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens".