Rai, Gentili: "Cannavaro ideale per il Napoli. È molto più pronto di Pirlo"

Fabio Cannavaro allenatore del Napoli nella prossima stagione. Una prospettiva che trova la piena approvazione di Bruno Gentili, giornalista della Rai, che a Radio Kiss Kiss ha detto: "Fabio Cannavaro al Napoli sarebbe veramente l'ideale per la squadra azzurra, ma lui lo vedo molto più pronto di Andrea Pirlo. Ha un'esperienza suffragata in diverse squadre cinesi, ha un grande rapporto con i giocatori, ma proprio l'approccio con le squadre è diverso da quello di Pirlo. Fabio Cannavaro sarebbe un grande colpo per la panchina azzurra".