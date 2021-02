Rai, Gentili: “Partita deludente, meglio l’Atalanta. Ospina decisivo”

Al termine della partita, il giornalista Rai, Bruno Gentili, ha commentato il pareggio tra Napoli e Atalanta: “Nel primo tempo Atalanta addirittura arrembante, nella ripresa ha gestito di più la partita ma è stata innanzitutto una partita molto deludente sul piano dello spettacolo, anzi di spettacolo proprio non si deve parlare se non limitato a quelle tre-quattro occasioni della squadra di Gasperini. Atalanta che appunto avrebbe potuto chiudere la partita forse già nei primi 45 minuti e invece grazie a un paio di parate di Ospina, un altro salvataggio del Napoli in area di rigore è riuscita in qualche modo insomma ad andare avanti ma senza trovare il colpo del KO e poi nella ripresa partita ancora più lenta e con poche emozioni”.

Sulla sostituzione di Insigne: “Dopo una finta credo ha messo male la gamba destra e forse ha riportato una leggerissima distorsione Non lo so pure un problema muscolare siamo pronti per andare”.