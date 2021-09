Rai, Gentili: "Spalletti vede fantasmi ovunque quando partono le critiche, tende a isolarsi"

Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Napoli e Inter sono le squadre che esprimono il calcio migliore, l'Inter ha ancora più soluzioni rispetto al Napoli, viene dallo scudetto e ha molta autostima. Il Napoli quest'autostima la sta acquisendo grazie alla grande personalità di Spalletti. Quando arriveranno le prime critiche pungenti a Spalletti, allenatore che conosco bene, quest'ultimo non deve vedere i fantasmi dappertutto. Luciano è uno che si isola, sente molto l'evento, la squadra, lo spogliatoio e soffre in silenzio. Quando avverte dei nemici intorno a sé comincia a chiudersi troppo, anche se al Napoli lo vedo molto più sereno rispetto alle esperienze passate".