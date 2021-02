Rai, Gentili su Gattuso: "Ha conquistato lo spogliatoio del Napoli, Ancelotti non ci riuscì"

Il giornalista Rai, Bruno Gentili, ha parlato ai microfoni di Raisport della stagione di Rino Gattuso, iniziando dal rapporto col presidente e la squadra: "Gattuso non ha conquistato De Laurentiis ma ha conquistato lo spogliatoio del Napoli, cosa che non è riuscita ad Ancelotti. Carlo ha avuto problemi con qualche giocatore e per questo motivo è stato tagliato dal Napoli. Gattuso quest’anno è stato anche molto sfortunato perché il suo progetto era un altro. In attacco dovevano esserci Osimhen, con ai lati Lozano e Insigne e alle spalle Mertens. Ci sono stati purtroppo tanti contrattempi, gli infortuni di Mertens, e Osimhen e Fabian Ruiz positivo al Covid; quindi questo progetto si è arrenato. Rino si è dovuto arrangiare con i pochi giocatori che ha avuto a disposizione”.