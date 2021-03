Rai, Goria: "Il Napoli si gioca tutto nelle prossime tre gare"

Amedeo Goria, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli si gioca tutte le sue carte in sette giorni, con Milan, Juventus e Roma. Il Napoli dovrà puntare su se stesso. Io penso che l'Atalanta non perderà contro l'Inter. Il pareggio sarebbe perfetto per gli azzurri. Il Napoli dovrebbe fare un colpaccio. Ghoulam? Sfortunatissimo. Dovrebbe essere operato in queste ore al crociato. Veramente un giocatore sfortunati e gli faccio i migliori auguri. Osimhen è un contropiedista. E' giovanissimo. Potrebbe andare in difficoltà contro le difese chiuse ma ha grandi qualità e in campo aperto è devastante. Ha una tecnica che deve affinare. Il Napoli dovrebbe fare tre trasferte da almeno 6 punti, certo l'ideale sarebbe fare 7 punti. Dovesse andare tutto male, si abbandonano i sogni di qualificazione in Champions".