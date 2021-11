Rai, Goria: "Milan corazzata, Napoli inferiore! La Juve può rimontare..."

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Amedeo Goria, giornalista e conduttore televisivo per Rai Sport: “Il Milan è una corazzata assoluta, riesce a venire fuori anche da momenti difficili come accaduto nel derby: l’Inter l’aveva messo sotto per gran parte della gara, ma alla fine i rossoneri hanno rischiato di vincerla. Il Napoli ha una rosa meno ampia rispetto al Diavolo, ma ha tante idee ed uno Spalletti davvero bravo. Dico che le alternative degli azzurri sono inferiori. Occhio alla Juventus: ha le potenzialità per poter rimontare in classifica.

Allenatori che stanno deludendo? Sicuramente Massimiliano Allegri, ma non è colpa sua: la rosa bianconera non è più quella di un tempo, l’anagrafe avanza e hanno dovuto dire addio ai gol di Cristiano Ronaldo. Speriamo sia l’anno buono per la Champions League. Italia? Mancini era partito dicendo di puntare a fare un buon Europeo per poi vincere il Mondiale, ma poi sappiamo come è andata. Credo che possiamo dire la nostra anche in Qatar: non abbiamo un fuoriclasse assoluto, ma tanti grandi calciatori. Speriamo di vincere domani, contro la Svizzera.

Grande Fratello? Una bellissima esperienza, ma alla mia età, dopo un po’, mi sono annoiato. Stare dietro ai ritmi dei ragazzini non è semplice. Poi, per andare avanti in un game come questo, bisogna creare alleanze soprattutto con quelli che sono più seguiti sui social. La mia storia insegna che non potrei mai fingere di andare d’accordo con qualcuno”.