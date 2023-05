Rai, il regista Sansonna svela: "ADL farà un suo film, per il mio docu-film scudetto nessuna immagine del Napoli"

"Il docu-film durerà 54 minuti".

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Giuseppe Sansonna, regista Rai Italia: "“Napoli: la bella giornata" andrà in onda domenica 4 giugno, su Rai5, alle 22 e in replica il 5 giugno, alle 16:10, su Rai3. Questo Napoli è arrivato a livelli straordinari quest’anno. Ho girato molto ai Quartieri Spagnoli, ho raccontato l’attesa della bella giornata, durata mesi, il Napoli ha ammazzato il campionato e pian piano la città scaramantica per eccellenza ha ceduto alla festa. Da Napoli si vede sempre il Paradiso, c’è una grande storia monumentale con Diego Maradona che incombeva come un sortilegio, in qualche modo quest’anno dall’altro ha accarezzato i cavalieri della città.

Napoli ha già mille bellezze e sfumature cromatiche, Maradona ha aggiunto qualcosa in più. Il docu-film durerà 54 minuti. La particolarità è che De Laurentiis, dovendo fare un film suo, non mi ha concesso le immagini di questo Napoli – molto gentilmente - e quindi ho dovuto reinventarmi e penso di aver sfiorato lo stesso la bellezza di questo docu-film, penso di aver toccato il cuore dell’essenza calcistica".