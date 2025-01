Rai, l'ex arbitro Saccani critica i napoletani: "Scorretti con McKennie! Episodio spiacevole..."

Massimiliano Saccani, ex arbitro, ha sottolineato nel corso di '90° Minuto', sui canali Rai, un episodio che ha coinvolto i tifosi del Napoli e Weston McKennie durante Napoli-Juventus: "Un episodio spiacevole, l'utilizzo di laser su una rimessa laterale di Mckennie: qui ancora i tifosi del Napoli non sono stati corretti. Lo si può vedere nell'ingrandimento, gli ha dato molto fastidio, è stato sicuramente un episodio spiacevole da vedere", le sue parole riprese da Tuttojuve.com.

