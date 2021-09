Rai, Lollobrigida sul Cagliari: "Col Napoli più che il risultato conterà l'atteggiamento"

Il giornalista Rai Marco Lollobrigida e conduttore di 90° Minuto ha parlato di questo nuovo Cagliari capitanato dal nuovo mister ai microfoni dell’Unione Sarda: "Intanto avrei preso Mazzarri dalla preparazione estiva – esordisce – può essere l'uomo giusto per un progetto a lungo termine. Sa fare bene calcio, ha una grande voglia di riscatto, ha aggiunto sicurezza ai suoi punti deboli". Riguardo la sconfitta con l'Empoli dice: "È una squadra che ha vinto 2 trasferte su 2, una contro la Juve. Non è una casualità, evidentemente dà il meglio di sé proprio fuori casa". Vietato scoraggiarsi: "Aspetterei almeno 3 partite per iniziare a giudicare la mano di Mazzarri. Col Napoli più che il risultato dipenderà l'atteggiamento".