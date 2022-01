Rai, Mattioli distrugge Allegri: "Juve indecorosa, non hanno un gioco!"

"Temevo che ci fosse questa mancanza di determinazione da chi deve decidere, ovvero la Lega". Si esprime così al TMW News Mario Mattioli, voce storica della Rai. "Se Dal Pino non poteva prendersi delle responsabilità serviva un commissario che si prendesse queste responsabilità. Le rose dei calciatori sono di oltre trenta calciatori e dunque si stabilisca un numero, 15 anziche' 13, e chi è sano gioca. Tutte le categorie stanno pagando il prezzo del covid e vuol dire che le pagherà anche il calcio. Alcune squadre saranno più fortunate altre meno, ma occorre fare così. La categoria dei calciatori probabilmente in questo periodo di vacanze non si è comportata come avrebbe dovuto: ho visto giocatori a Dubai e non solo... Pochissima professionalità, un professionista in questo momento sta a casa o resta vicino a casa e anche le società dovevano dare un decalogo ben preciso, delle norme di comportamento".

Ieri Juve-Napoli: che valutazioni anche sulla partita?

"Ho visto un bel Napoli e una Juve, è brutto dirlo, indecorosa. Non ha centrocampo, non è legata, ogni calciatore cerca di fare da solo. L'unico scambio l'ho visto tra Dybala e Bernardeschi. Non c'è gioco corale, forse non hanno un sistema di gioco".