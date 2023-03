Rai, Mazzocchi: “Il Napoli vincerà lo Scudetto allo Juventus Stadium”

Il giornalista Rai Marco Mazzocchi, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’ su Televomero, ha parlato del successo del Napoli sull’Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Rai Marco Mazzocchi, ospite a ‘Il Bello Del Calcio’ su Televomero, ha parlato del successo del Napoli sull’Atalanta e della gara di Champions League di mercoledì contro l’Eintracht Francoforte: “Mantengo il punto rispetto a quanto ho detto nelle scorse settimane. Secondo me il Napoli otterrà il terzo Scudetto già a fine aprile, allo Juventus Stadium. Anche se non dovesse vincere la partita. Quota per vincere il campionato? 82 punti credo, anche se potrebbero bastarne 80.