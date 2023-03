Rai, Mazzocchi: "Spalletti può avere una sola difficoltà in questo finale di campionato"

Marco Mazzocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Marco Mazzocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'unica difficoltà che può avere Spalletti in questo finale di stagione è mantenere alta la tensione in settimana quando non c'è la Champions e tenere la squadra sul pezzo in campionato. Giocare in Champions League con una squadra italiana mentalmente potrebbe anche scombussolarti, questa potrebbe essere un'insidia.