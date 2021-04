Rai - Meret sarà titolare, in difesa scelto il partner di Koulibaly

Il volto della Rai Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha provato ad anticipare le scelte di formazione di Rino Gattuso per la sfida alla Juventus: "Tra i pali spazio a Meret, in difesa spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Hysaj, centrocampo con Demme e Fabian mentre in attacco ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens".