Rai, Pasqual: "Partita dai due volti come la stagione del Napoli"

Al termine della partita, l’ex giocatore ed attuale commentatore sportivo Rai, Manuel Pasqual, ha commentato la vittoria del Napoli: “La partita di questa sera un pò come la stagione disputata finora dal Napoli. Un primo tempo veramente importante dove non ha concesso nulla e ha creato tante occasioni, quasi tutte a segno e invece nel secondo tempo si è abbassato troppo e non è riuscito praticamente più a ripartire e a concludere verso la porta”.