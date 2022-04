Rai, Perillo: "Forse alle volte sono tremate le gambe, ma il Napoli è lì e può provarci"

"Chi non sogna è un perdente, per ottenere successi importanti bisogna sognare".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonello Perillo, vicedirettore nazionale Tgr RAI: "Chi non sogna è un perdente, per ottenere successi importanti bisogna sognare. Dopo aver abbandonato la delusione cocente di domenica, dove ero tra i più avviliti, guardando la classifica sono tornato a sperare nello scudetto del Napoli. E’ una stagione strana e irripetibile sotto alcuni aspetti, la quota scudetto è notevolmente più bassa rispetto agli altri anni. Napoli e Milan hanno perso una grande occasione non approfittando della crisi che ha avuto l’Inter, ma dico agli azzurri di provarci. Forse alle volte sono tremate le gambe, come a Fabian nella partita con la Fiorentina quando ha passato e non ha tirato in porta, ma il Napoli è lì e può provarci ancora”.